Termovalorizzatore, Salis avverte i suoi: “Serve responsabilità”. Piciocchi: “Avrà da noi i voti mancanti”

Genova. Messe in stand-by la funivia dei forti e il forno elettrico per l’ex Ilva, è il termovalorizzatore a Scarpino il nuovo nervo scoperto della maggioranza che sostiene la giunta Salis. In mattinata il presidente ligure Marco Bucci, ex sindaco di Genova, ha chiarito che un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti da 200-240mila tonnellate sulla collina del Ponente è pienamente fattibile, nonostante le linee guida della Regione parlassero di 320mila tonnellate. Una sottolineatura che, in piena emergenza rifiuti a Genova, rende l’argomento ancora più spinoso per la sindaca, attesa da un vertice di maggioranza sul tema lunedì nel tardo pomeriggio.

Dopo il no di M5s e Avs l’altolà di Linea Condivisa: “Strumento superato”

