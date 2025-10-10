Un nuova pensilina per la scuola di Marinella

Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Mg Porte di Follo la realizzazione di un percorso perdonale coperto presso la scuola di Marinella in Via Kennedy. Qui era infatti presente una pensilina-tunnel che garantiva il riparo degli alunni nel tratto fino allo scuolabus nei giorni di maltempo. “A causa della vetustà causata anche da avversi eventi atmosferici – si legge – la pensilina è stata completamente rimossa, pertanto si ritiene ora necessario provvedere alla realizzazione di un nuovo percorso pedonale protetto mediante pensilina tunnel, a copertura della dimensione, con struttura in ferro zincato fissata a quella esistente e copertura in policarbonato compatto”. L’intervento costerà complessivamente 6.700 euro.

