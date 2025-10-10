Varigotti celebra la solennità della Madonna del Santo Rosario

Finale Ligure. Nel fine settimana la Parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti organizzerà la solennità di Nostra Signora Regina del Santo Rosario, che tradizionalmente la Chiesa cattolica celebra ogni 7 ottobre. Sabato 11 ottobre alle ore 17:30 si reciterà il rosario con le litanie cantate, seguirà la messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi ai malati e ai sofferenti.
Domenica 12 ottobre alle ore 15 l’Associazione Campanari Liguri terrà un concerto di campane secondo l’antico sistema “a cordette”. Alle 15:30 sarà celebrata la messa solenne, seguita dalla processione con il consueto percorso, animata dal Corpo Bandistico Parrocchiale “Maria Pia” di Finalpia.