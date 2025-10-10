Volpi a Sarzana: “Il riarmo non è una strada di ripresa economica, tanto più per l’Italia”

Riceviamo dall’associazione culturale Mediterraneo

A Sarzana, al Circolo Barontini, il Circolo Pertini e l’Associazione Culturale Mediterraneo hanno presentato, all’insegna del titolo “Dal ‘68 alla terza guerra mondiale!”, i libri “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”, curato dallo storico Giorgio Pagano, e “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”, di cui è autore Alessandro Volpi, docente di Storia Contemporanea all’Università di Pisa. I due autori hanno discusso con Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini, e con i cittadini presenti. Molto apprezzato anche l’intermezzo musicale, con le canzoni di Livio Bernardini e di Antonio Lombardi.

Il Sessantotto fu un fenomeno globale, frutto della scolarizzazione di massa in tutto il mondo, e del conflitto tra i giovani, con le loro aspirazioni a una cultura ampia, moderna, dinamica, e la vecchia struttura scolastica, autoritaria e nozionistica. Quei giovani erano inoltre dalla parte dei popoli in lotta contro il colonialismo e l’imperialismo: il Vietnam, ma anche quelli dell’Africa dell’America Latina e, già allora, il popolo palestinese.

“Si frantumò allora, con l’aggressione al Vietnam ma già prima con la tentata invasione di Cuba, il mito americano, e iniziò la ‘crisi dell’occidente’ – ha detto Pagano – mentre l’invasione di Praga frantumò il mito sovietico. I giovani pensavano di cambiare il mondo senza più fare riferimento a nessuno dei due miti: fu una svolta radicale”. Le conseguenze si vedono ancora oggi in tutto il mondo: “Ci sono ancora da governare la crisi dell’egemonia americana e il collasso del blocco sovietico, iniziati allora, mentre si è infranto il sogno europeo e avanza l’Oriente, soprattutto la Cina: in quegli anni la Cina fu sconvolta da Mao, con effetti a lunga scadenza, perché dopo la morte di Mao e contro di lui verranno realizzate tutte le riforme che dagli anni Settanta in poi hanno portato alla potente Cina di oggi”.

Volpi si è soffermato sulla crisi del capitalismo americano: “Trump, a modo suo, sta cercando di rompere lo schema della sottomissione della politica alla finanza e di riportare in vita la produzione, scontrandosi con il monopolio dei grandi fondi finanziari”. Inoltre si trova a far fronte alla nuova e inarrestabile realtà del mondo. “la dedollarizzazione degli scambi è iniziata, la Cina e i Brics avanzano dal punto di vista economico, industriale, tecnologico”. L’Europa – ha aggiunto – “punta tutto sul riarmo: ma è una bolla finanziaria, che fa salire il prezzo dei titoli delle industrie legate al settore degli armamenti, di proprietà degli Stati e dei grandi fondi, ed è però inconsistente dal punto di vista industriale. Il riarmo non è una strada di ripresa economica, tanto più per l’Italia”. L’Europa “è debole e servile, il rischio è che, mentre la Cina aspetta il declino dell’Occidente e avanza sempre più, dall’altra parte ci sia solo il mondo a stelle e a strisce, con la dipendenza sempre più profonda dell’Europa dagli Stati Uniti”. L’alternativa è chiara, anche se non si vede chi possa interpretarla: “l’Europa deve emanciparsi dalla finanziarizzazione, rifondare le condizioni di una spesa pubblica sostenibile con la riforma fiscale, per rilanciare l’industria e il welfare e riconquistare una sua autonomia riprendendo i rapporti economici con la Cina”.

