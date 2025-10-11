A Luni visita guidata con l’archeologo tra il Parco e il Museo nazionale

Un viaggio alla scoperta della città romana di Luni e dei suoi tesori archeologici. Martedì 14 ottobre alle ore 16.30, il Museo nazionale e Parco archeologico di Luni propone una visita guidata con l’archeologo, un’occasione speciale per esplorare la storia del sito in compagnia di chi ogni giorno ne studia i segreti. L’iniziativa, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Liguria, permetterà ai partecipanti di visitare sia il Parco archeologico sia il Museo, approfondendo gli aspetti storici, artistici e tecnici delle scoperte effettuate nell’antica colonia romana. Il percorso toccherà le domus decorate da mosaici, i resti dei templi e le sezioni museali che conservano statue, ceramiche e reperti legati alla vita quotidiana della città.

La visita è inclusa nel costo del biglietto (5 euro intero, 2 euro ridotto) e gratuita per i minori di 18 anni e gli aventi diritto. È necessaria la prenotazione, da effettuare al numero 0187 66811 o via e-mail a drm-lig.luni@cultura.gov.it.

