Abbraccio tra Salis e Schlein: a Genova l’incontro su campo largo, regionali e dossier locali

Genova. “Testardamente unitarie” ma anche “casualmente tricolori”. Un incontro privato e un saluto pubblico, con abbraccio e sorrisi a favore di fotocamere, quello tra la sindaca di Genova Silvia Salis e la segretaria del Pd Elly Schlein, in questo sabato 11 ottobre. Durante il colloquio tra le due politiche su cui, da qualche tempo, si parla di una possibile competizione per la leadership del centrosinistra, si è parlato di dossier locali e di temi nazionali, a partire dalle regionali.

Quasi un’ora di appuntamento per la segretaria dem, che in una mezza giornata genovese ha fatto stare l’intervento al congresso dei magistrati di Area Democratica, un vertice con gli esponenti locali del partito e una visita alla sede di Music For Peace, una delle realtà protagoniste della mobilitazione, non solo genovese, per Gaza.

