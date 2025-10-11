Al Passo del Rastrello tappa conclusiva delle manifestazioni indette per l’80° Anniversario della Liberazione

Giovedì 9 Ottobre, al Passo del Rastrello, presso il Monumento intitolato alla pace e alla libertà, molti rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni Partigiane, d’Arma e Combattentistiche, si sono ritrovate per una manifestazione commemorativa interprovinciale per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, impreziosita dalla numerosa e significativa presenza delle scolaresche di Sesta Godano, di Zeri e di Zignago, accompagnate dai rispettivi Insegnanti. Le note del Canto degli Italiani, composto dai Liguri Mameli e Novaro, eseguito dagli allievi della Scuola Media “Piero Borrotzu” di Sesta Godano, Eroe della nostra Resistenza, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, hanno dato avvio alla giornata commemorativa, apertasi con i Saluti dell’Assessore Baratta, del Comune di Zeri, espressi anche a nome del Sindaco Petacchi e con quelli del Sindaco di Sesta Godano, Marco Traversone, e di Zignago, Simone Sivori, che hanno quindi voluto ringraziare i Colleghi di Luni, di Maissana e di Vezzano Ligure per avere assicurato la loro partecipazione alla giornata odierna, rendendo infine omaggio a tutti i Gonfaloni presenti. L’Assessore del Comune della Spezia Giulio Guerri ha quindi portato il saluto del Sindaco e Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini e la Vice-presidente della Provincia di Massa -Carrara, Maria Grazia Tortorello, ha formulato la sua convinta adesione insieme a quella del Presidente Gianni Lorenzetti. Dopo la lettura di alcune toccanti poesie dedicate alla Resistenza, composte da Aldo Farina, scrittore e partigiano di Giustizia e Libertà, ad opera degli allievi della Scuola Primaria di Pieve di Zignago, ha preso la parola il Co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia, anche a nome delle Associazioni Partigiane di Massa Carrara e di Parma. L’intervento del Professore, svoltosi alla presenza dei Co-presidenti Egidio Banti e Giorgio Pagano, ha inteso in via preliminare sottolineare il carattere unitario che caratterizza e dovrà sempre improntare le tre principali Associazioni Partigiane, ovvero l’ANPI, la FIAP e la FVL-APC. Galantini ha quindi contestualizzato la nascita della Resistenza nell’ambito delle drammatiche vicende susseguitesi negli anni 1943-45, rimarcando la nobiltà d’animo, il coraggio e l’altruismo con cui migliaia di uomini e donne seppero compiere l’ardua scelta di combattere per la libertà d’Italia, esponendo con ciò a grave rischio non solo le loro vite, ma anche quelle dei loro familiari. “Non avevano nulla quando salirono su questi monti, se non la voglia dei vent’anni di prendere in mano il proprio destino, orientando il cammino a quei valori di pace e di giustizia che scoprirono giorno dopo giorno nella militanza resistenziale e che oggi ritroviamo non a caso dispensati nei Principi Fondamentali della Costituzione Repubblicana, la cui ispirazione discende pertanto proprio dalla durezza della lotta e dal dolore per il sangue versato su queste Terre come in ogni altra su cui i nostri Patrioti hanno combattuto, in Italia e all’estero, affinché ad ogni essere umano potesse essere data la possibilità di vivere in un ambito politico contrassegnato dalla democrazia e quindi dal governo delle Leggi liberamente adottate e non dall’imperio e dalla prepotenza dei tiranni. Ci sentiamo davvero orgogliosi di quanto i nostri Patrioti hanno saputo fare”.

