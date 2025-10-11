Basket, fine settimana impegnativo del Progetto Golfo e della Landini “donne”

La Gino Landini Lerici ricomincia da Piossasco-To, sabato 11/10 (ore 19) dopo la sconfitta di 2 punti con la Teens Biella che ne ha rovinato l’esordio interno in campionato, stavolta ospite dell’ Area Pro2020 che ha a sua volta 2 punti in classifica. Ancora incerto il debutto dell’americano Micah Schnyders per via delle perduranti lungaggini burocratiche.

Le altre partite in programma, nel girone ligure-piemontese della Serie C maschile, nella 3.a giornata: Abet Bra-Amatori Savigliano, Aurora Chiavari-Cus Torino, Cirié-College Novara, Leopardi Chieri-Teens Biella, Lettera 22 Ivrea-5 Pari To, My Basket Genova-Campus Piemonte, Next Biella-Pallacanestro Vado e Teen To-Arona Basket.

Torna davanti al pubblico amico intanto l’altra squadra del Progetto Golfo, la Golfo dei Poeti in Divisione Regionale 1, all’indomani della caduta di Cogoleto. Ospite al Palabiagini lericino l’ Ardita Juve Genova, che in graduatoria ha due punti contro gli zero dei locali, si gioca domenica 12/10 alle 18.

Anche in questo gruppo unico è il 3.o turno e in programma ci sono…Blue Sea Lavagna-Seagulls Academy Genova, Bvc San Remo-Next Step Rapallo, Cus Genova-Pro Recco, Juvenilia Varazze-Pgs Auxilium Ge, Pegli-Cogoleto Basket e Tigullio S. Margherita Ligure-Riviera Imperia.

Infine prima uscita di fronte al suo pubblico della Landini Femminile, sabato 11/10 alle 20 a Lerici, davanti al Le Mura Spring Lucca a sua volta battuto nel turno d’avvio come la Landini a Civitanova.

Queste poi le altre gare in programma nella 2.a giornata del raggruppamento tosco-ligure e umbro-marchigiano della Serie B delle donne; Costone Siena-Basket Pontedera, Firenze Basketball-Prato, Golfo Piombino-Feba Civitanova, Nico Ponte Buggianese-Umbertide B, Pallacanestro Perugia-Pink Terni e Valdarno-Pielle Livorno.

A proposito per concludere ufficializzata nel frattempo la “rosa” biancorossa / Giulia Cacopardo, Nina Candelori, Alessia Castorina, Guia Demi, Rebecca Demi, Alessia De Sanctis, Rossella Gioan, Eva Leovino, Jasmine Oueslati, Martina Saloni, Federica Tronfi e capitan Diletta Mangano.

