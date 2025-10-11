Chiavari: posizionato il ventesimo defibrillatore, dono di Stefano Merello

Nella mattinata di sabato 11 ottobre è stata inaugurata a Chiavari una nuova postazione DAE (defibrillatore esterno automatico) in memoria di Gio Batta Merello detto “Bacci”, maggiore generale dell’Esercito Italiano. Il dispositivo è stato donato alla città dal figlio Stefano Merello: “Mio padre veniva proprio qua in questa piazza a giocare. È un dispositivo importante e so che Chiavari è una città molto focalizzata su questi aspetti”.

Inserita nel progetto Chiavari Cuore Sicuro, si tratta della ventesima postazione presente nelle strade del comune: “Fa parte di una rete di defibrillatori posizionati nelle aree più a rischio della città – ha spiegato il sindaco Federico Messuti- tutti connessi a una rete centrale. Ringraziamo Stefano Merello per questo dono importante”.

