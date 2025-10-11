Cogorno: torta con 75 candeline, il festeggiato è il Villaggio del Ragazzo

Dal Villaggio del Ragazzo

«Caro Villaggio grazie di esserci! Grazie e buon compleanno». Sono le parole con le quali il Vescovo di Chiavari, Monsignor Giampio Devasini, ha introdotto questa mattina la messa nella parrocchia di San Pier di canne, celebrata in occasione del 79° compleanno del Villaggio del Ragazzo. «Grazie perché ti prendi cura delle marginalità, di ieri e di oggi. Grazie perché ti prendi cura di tanti ragazzi e di tante ragazze, bisognosi di formazione umana, cristiana e professionale». Parole che sono state salutate con un commosso applauso da tutta l’assemblea dei presenti, formata dalle tante anime del Villaggio, dagli ospiti agli operatori, dai volontari ai sostenitori alle autorità locali, che riconoscono nell’Opera una risorsa importante per tutto il territorio.

