Comune di Genova, polemiche sull’ordinanza che conferma i parcheggi “Kiss & Buy”

Genova. Il Comune di Genova, stando a un’ordinanza pubblicata il 10 ottobre sull’albo pretorio, rinnova e conferma i parcheggi cosiddetti Kiss & Buy, gli stalli di sosta introdotti a partire dall’estate 2024 dall’allora governo di centrodestra per favorire gli spostamenti dei clienti dei negozi in alcune aree della città.

“Considerata conclusa la fase sperimentale di rimodulazione della sosta su tutto il territorio cittadino secondo criteri volti ad agevolare l’alternanza dell’utenza durante le ore diurne, mantenendo allo stesso tempo queste aree di parcheggio alla libera disponibilità collettiva e dei residenti, nelle ore serali/notturne e durante i giorni festivi, in considerazione del positivo riscontro è considerato opportuno confermare la riserva di limitati spazi alla sosta denominati Zona disco orario Kiss & Buy” si legge in nel documento del settore Regolazione della mobilità firmato dal dirigente Varno Maccari a pochi giorni dalla fine del suo incarico. Maccari, come noto, è stato nominato a capo della polizia locale di Parma.

