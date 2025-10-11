Derby ancora amaro per la Carcarese, Battistel pensa già al Molassana: “Non guardo la classifica”

Millesimo 1 – Carcarese 0. I biancorossi subiscono la seconda sconfitta in campionato e restano a quota tre punti, maturati con tre pareggi. Mister Michele Battistel si concentra sulla prestazione.

“Oggi la prestazione c’è stata. Loro sono partiti meglio, noi all’inizio eravamo in ritardo su qualche pressione e così abbiamo subito lo svantaggio, da lì poi abbiamo fatto noi la partita. Loro giustamente, dato il risultato, difendevano e ripartivano, noi ci abbiamo provato, abbiamo creato abbastanza, però non abbiamo realizzato”.

