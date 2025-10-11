Giornata di screening gratuiti per la prevenzione dell’Alzheimer: successo per l’iniziativa del Lions Club Savona Torretta

Savona. In occasione della Settimana della Salute Mentale e del Benessere, oggi il Lions Club Savona Torretta ha organizzato presso la Residenza Protetta “Marino Bagnasco” una giornata di screening gratuiti per la prevenzione dell’Alzheimer, aperta alla cittadinanza.

Nel corso dell’intera giornata – dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 – sono stati somministrati numerosi test MMSE (Mini Mental State Examination), strumento utile per individuare precocemente eventuali segnali di deterioramento cognitivo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute mentale.

