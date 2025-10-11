Il Ceparana se la vede col Lavagna

Digerita la sconfitta con l’ “antico” avversario Lerici, il Ceparana cerca il rilancio contro il Lavagna 2.0, domenica 12/10 (ore 15) nella 3.a giornata del campionato di Prima Categoria ligure; Girone D. Si gioca al “Cipriano Incerti” ceparanese con direzione di gara di Chiapolino di Chiavari.
Questi gli altri incontri domenicali in programma nel turno…Cadimare-Bru.Borg.Lux, Calcio Popolare Spezia-Casarza Ligure e Riccò Le Rondini-Lerici, a cui vanno aggiunti gli anticipi del giorno prima: Atletico Casarza-Marolacquasanta, Riomaior-Sporting Aurora Sestri L., Segesta-Bolanese.
