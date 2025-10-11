Il modello dell’area protetta delle Cinque Terre ai trent’anni dei parchi regionali: tra nuove sfide, turismo sostenibile e tutela della biodiversità

Aree protette, parchi regionali analisi e futuro a trent’anni dalla legge del 1995 che li ha “creati”. Oggi Genova, a Palazzo Ducale, li ha celebrati un confronto ampio e approfondito delle sfide che queste istituzioni devono affrontare. A introdurre il convegno, dopo il video messaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, sono stati il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana e il Capo di Gabinetto della Regione Liguria Massimiliano Nannini. Nella sua lunga relazione il coordinatore di Federparchi Liguria ha citato il Parco Nazionale delle Cinque Terre come un esempio di successo e ha evidenziato anche le sfide da affrontare, tra cui la necessità di incrementare la protezione della biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici e gestire il turismo di massa, sottolineando l’importanza di una gestione coordinata e sostenibile delle aree protette.

Roberto Costa, coordinatore di Federparchi, riflettendo sui 30 anni dall’approvazione della Legge Regionale 12/95, sottolineando l’importanza di analizzare l’evoluzione della gestione delle aree protette e le sfide attuali. “Abbiamo di fronte sfide nuove: rischio idrogeologico, cambiamento climatico, biodiversità a rischio, turismo di massa, economia circolare”, afferma Costa, evidenziando la necessità di adeguare l’azione dei parchi per rispondere alle esigenze dei territori. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato citato come esempio di successo nella gestione delle aree protette, dimostrando di saper cogliere con efficacia le opportunità derivanti dallo status di area protetta nazionale. Costa auspica “un rilancio dell’attività dei parchi, con obiettivi come innalzare al 30% la percentuale di territorio protetto a terra e a mare, obiettivi dai quali siamo ancora distanti, ampliando, in numero ed in superficie, le attuali aree protette, attraverso un parziale reintegro delle aree contigue, l’integrazione con le aree della Rete Natura 2000 e l’istituzione, rimasta solo sulla carta, di nuove aree, senza ovviamente trascurare l’istituzione del Parco Nazionale di Portofino, che deve finalmente trovare un punto di sintesi politica al di fuori delle contese giudiziarie nel rispetto della legge istitutiva, accorpando l’Area Marina Protetta, con una accettabile mediazione fra chi sostiene le indicazioni di ISPRA e chi non lo vuole, per non perdere le opportunità derivanti dallo status di area protetta nazionale che, solo a pochi chilometri di distanza, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ogni giorno dimostra di saper cogliere con efficacia. Inoltre, è necessario incrementare l’attività di tutela e valorizzazione della biodiversità, riconoscendo ad essa non solo il valore ecologico intrinseco, ma anche il ruolo ecosistemico connesso con le attività umane compatibili e sostenibili, dal mantenimento dei pascoli montani, alla selvicoltura, all’allevamento del bestiame, all’agricoltura di nicchia, al turismo outdoor, sul quale alcuni parchi stanno lavorando ed ottenendo riconoscimenti attraverso lo strumento della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), nel quale hanno coinvolto gli stakeholders locali. È altresì fondamentale impegnarsi per contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, incrementando gli interventi che hanno evidenziato le capacità di guida ed esempio nei territori: utilizzo di energie rinnovabili per l’alimentazione di mezzi e strutture, regimazione delle acque, risparmio idrico e difesa idrogeologica. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario che i parchi siano recepiti dalla Regione come una risorsa e coordinati come un Sistema, e che il MASE riconosca l’importanza delle aree protette regionali”.

