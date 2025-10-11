Il vescovo Palletti ha aperto il nuovo anno pastorale

L’anno pastorale 2025 – 2026 ha preso il via ufficialmente venerdì sera con una solenne celebrazione che il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha presieduto nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia. Con lui, insieme al vicario generale monsignor Enrico Nuti, ai vicari foranei e a numerosi altri sacerdoti, ha concelebrato anchemonsignor Jean Ntagwarara, vescovo emerito di Bubanza, nello stato africano del Burundi, già in passato ospite della Casa del clero spezzina. All’inizio del rito, monsignor Palletti ha voluto sottolineare come l’inizio dell’anno pastorale si collochi all’interno del “più grande cammino della Chiesa”, anche con l’obiettivo di realizzare a fondo, in diocesi, i processi avviati di ristrutturazione, volti a consentire l’annuncio del Vangelo con maggiore semplicità e facilità. All’omelia, il vescovo ha poi disegnato il quadro nel quale deve inserirsi il cammino della comunità cristiana. Lo ha fatto, in particolare, prendendo spunto da un testo, “Novo Millennio Ineunte”, che san Giovanni Paolo II aveva scritto in occasione di un altro importante Giubileo, quello del 2000. Il papa aveva allora affermato con forza come il Cristianesimo non sia una “formula magica”: «No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde … Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”: il programma c’è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso». Palletti ha osservato come quel testo, venticinque anni dopo, risulti ancora più importante e fondamentale, e come ne discenda l’indicazione di come la comunità diocesana debba “procedere nel Signore Gesù”. È quello, raccomanda il vescovo, che devono fare sempre di più le nuove comunità pastorali istituite di recente. Esse non devono essere soltanto parrocchie accorpate per motivi organizzativi, bensì devono “diventare sempre di più vere e proprie comunità”. Semplificare, del resto, significa e deve significare “tornare all’essenziale”. Questo potrà avvenire se chi le compone saprà essere, nella diversità dei ruoli, perseverante, attraente, testimone fedele, sincero, autentico del Vangelo. «Ogni uomo – ha proseguito il vescovo – ha un sentimento religioso, ma in tale sentimento il Vangelo introduce una novità, e annunciare quella novità è compito della Chiesa. Per farlo, ci vuole coraggio, e soprattutto una Grazia». La Chiesa – Palletti lo ha ripetuto più volte – non è un’associazione umana, bensì il corpo vivente di Gesù. In essa si entra “per generazione”, come membra vive generate nel Battesimo. E in essa ci confermiamo grazie a quella “alimentazione” che ci è data con l’Eucaristia, fonte e culmine del nostro cammino. Il vescovo ha poi sottolineato un aspetto significativo e nuovo della celebrazione di inizio dell’anno pastorale. In passato, il “mandato” di svolgere particolari compiti all’interno della diocesi e delle parrocchie (catechisti, insegnanti di religione, operatori della carità e tanti altri) veniva conferito, anno per anno, nel corso di incontri e di “affidamenti” specifici. Quest’anno, ha spiegato, si è invece inteso rendere la celebrazione eucaristica il momento stesso di affidamento solenne di un mandato che, pur differenziato nelle sue articolazioni, è un mandato unico: «Siamo membra diverse, abbiamo specificità diverse, ma siamo parti di un unico Corpo, che è la Chiesa. E il mandato è per tutti quello di annunciare la Parola, perché sia diffusa e si possa accendere e rafforzare nel cuore degli uomini. Annunciarla sino ai confini della terra, intesi come confini dello spazio e del tempo, quindi a tutti i

popoli e a tutte le generazioni».

