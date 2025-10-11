In Piazza Brin torna il mercato con i prodotti a chilometro zero

Dopo la pausa del periodo estivo ha ripreso con il solito orario domenicale ( 8.00-13.00) il mercato a km zero di piazza Brin. Tanti i banchi disposti intorno alla famosa fontana con i prodotti del nostro territorio dal formaggio al miele, dai funghi alle castagne, dal vino alla frutta dalle patate novelle alle verdure. Una consuetudine fatta di buoni sapori e di genuinità che coinvolge non solo i residenti dell’Umbertino ma anche i turisti e gli spezzini di altri quartieri. Con una spesa contenuta si possono ancora riscoprire profumi e colori di una volta frutto di una agricoltura sana e responsabile

