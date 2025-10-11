Lerici, festa a sorpresa per i novant’anni dei nostromi Elmo e Bernardo Medusei

Festa a sorpresa per i novant’anni – li compiranno domani, domenica 12 ottobre – di Elmo e Bernardo Medusei, gemelli lericini classe 1935. Un momento di convivialità organizzato da Società marittima di mutuo soccorso, di cui sono entrambi soci (ed Elmo è direttore di sede) e da Asd il Gabbiano e Asd La Rotonda, realtà quest’ultime due di cui i gemelli sono stati nostromi. Decine i partecipanti alla festa, tra cui soci dei tre sodalizi organizzatori, tenutasi davanti alla sede della Marittima, in Piazza Garibaldi, con un rinfresco preparato dal Bar Costa. A portare un saluto anche il parroco don Federico Paganini. Un’iniziativa molto gradita dai festeggiati e dai loro familiari.

“Un riconoscimento doveroso – sottolineano dalla Mutuo soccorso -. Benvoluti e conosciuti da tutti, veri uomini di mare, Elmo e Bernardo fanno parte di un’antica famiglia lericina di marittimi e costruttori navali, loro stessi imbarcati sin da giovani, maestri nell’arte marinaresca”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com