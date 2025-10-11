Levanto è pronta per le celebrazioni legate alla Festa della Madonna della Salute

Levanto si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Madonna della Salute, preceduta da un Triduo di preparazione che si conclude, oggi, 11 ottobre. Durante questi giorni, al termine delle Sante Messe, è stata recitata la supplica a Nostra Signora della Salute. Il culmine delle celebrazioni è fissato per domenica 12 ottobre con gli eventi religiosi.

Alle 9 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di San Rocco, mentre la Messa Solenne è prevista alle 11 nella Chiesa di Sant’Andrea. Nel pomeriggio, alle 16, avranno luogo i Vespri Solenni, seguiti dalla processione con l’effige della Madonna.

La processione, che partirà da Sant’Andrea, segnerà anche l’inizio ufficiale dell’Anno Pastorale e Catechistico. Le funzioni saranno presiedute da Don Gabriele Barbieri, vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Genova. Si avvisa infine che, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni pomeridiane, la Santa Messa serale delle 18.30 in San Rocco sarà sospesa.

