L’oratorio di San Francesco riapre il doposcuola gratuito

Inizia mercoledì pomeriggio a Sarzana il doposcuola gratuito che viene organizzato nella parrocchia di San Francesco d’Assisi per quanti, alunni ed alunne dei diversi ordini di scuola, dai sei ai diciotto anni, richiedono un aiuto per i compiti, un supporto scolastico o anche solo per un consiglio didattico. L’iniziativa si svolge ormai da diversi anni. A tenere le lezioni, tutte personalizzate, sono docenti volontari, che saranno a disposizione, dalle 15 alle 17 dei giorni mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana, nei locali dell’oratorio parrocchiale, in piazza Ricchetti. Non è necessario prenotare

