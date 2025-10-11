Ottimizzare testi e strategie di contenuto con l’AI, webinar gratuito di Edi Confcommercio

Edi Confcommercio, il polo di innovazione digitale per le imprese, organizza il webinar gratuito “Scrittura assistita: ottimizzare testi e strategie di contenuto con l’Intelligenza Artificiale”, mercoledì 15 ottobre dalle 14.30 alle 16.00. L’evento, realizzato nell’ambito del programma formativo EDI Training e del Progetto Neural, vedrà l’intervento di Francesca Busi, Digital Strategist e Copywriter. Il webinar esplorerà come l’Intelligenza Artificiale possa diventare un alleato strategico per le micro, piccole e medie imprese nella produzione di testi di qualità, nell’ottimizzazione degli articoli e nella gestione efficiente delle revisioni, mantenendo sempre il controllo creativo.

In particolare, verranno approfonditi i seguenti temi:

