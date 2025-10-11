Pallanuoto M/ La Pro Recco ala Sciorba domina il Trieste (18-11)p

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

Esordio genovese con tre punti per la Pro Recco che nella seconda giornata di serie A1 supera il Trieste per 18-11. I biancocelesti prendono il largo nel secondo tempo, dopo il 4-4 degli ospiti, piazzando un break di 5-0 che indirizza il match sul binario dei tre punti. Tre reti per Di Fulvio e Iocchi Gratta, nel Trieste in mostra Draskovic, a bersaglio sette volte.

Assenze pesanti in entrambe le squadre: Cannella e Durik nei biancocelesti, Marziali e Francesco Faraglia per gli ospiti. Nella Pro Recco c’è l’esordio dell’ex Mladossich e di Patchaliev.

