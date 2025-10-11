Risarcimenti per le vibrazioni a Sestri Ponente, Autorità portuale: “Presto incontro con i comitati”

Genova. Dopo la conferenza stampa di alcune associazioni a tutela dei consumatori e comitati (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Confedilizia, Comitato via Sestri) sullo stallo nel percorso per i risarcimenti dei cittadini di Sestri Ponente per i danni riscontrati durante le opere di palificazione, in particolare dopo le accuse di scarsa volontà di dialogo all’Autorità portuale, il presidente Matteo Paroli interviene sulla vicenda.

Paroli, che è subentrato a palazzo San Giorgio mesi dopo la conclusione dei lavori che hanno provocato le vibrazioni, afferma: “Confermo la massima disponibilità ad incontrare le associazioni e anticipo che nei prossimi giorni i rappresentanti dei comitati saranno convocati per un incontro a Palazzo San Giorgio per avviare il confronto senza alcuna preclusione da parte dell’AdSP. Non appena mi è stata comunicata dieci giorni fa dalla struttura commissariale l’esigenza di avviare un dialogo da parte delle associazioni dei consumatori a seguito dei disagi lamentati durante i lavori effettuati per la realizzazione del nuovo bacino di carenaggio nell’area di Sestri Ponente, ho convocato la struttura commissariale stessa e gli uffici interni dell’AdSP in modo da comprendere nel dettaglio la situazione e ne è emerso un quadro giuridicamente complicato”.

