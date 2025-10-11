COMMENTA
Successo per la Notte bianca dei bambini, in migliaia nei caruggi del centro storico

Genova. Si è svolta quest’oggi la 16esima edizione della “Notte bianca dei bambini – La fabbrica dei sogni”, evento che già dal primo pomeriggio ha animato i caruggi e le piazze del Sestiere della Maddalena con laboratori, spettacoli, giochi e concerti: 43 luoghi del centro storico che hanno visto 68 attività per i più piccini con il coinvolgimento di 61 diverse realtà.

La sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessora al Welfare Cristina Lodi, accompagnate dagli organizzatori, hanno fatto un tour tra i vicoli e le piazze.

