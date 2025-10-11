Sviluppo economico, dalla Regione priorità a chi investe nell’entroterra

Liguria. Priorità all’entroterra nell’attivazione di strumenti regionali a sostegno delle piccole imprese e del commercio di prossimità. È quanto approvato dalla giunta, facendo seguito alla legge regionale 6/2025 dedicata al sostegno delle attività economiche nei comuni non costieri con meno di 2.500 abitanti.

“Un atto con cui, facendo seguito agli impegni presi nel programma di governo, ribadiamo la volontà di rafforzare la nostra azione a sostegno dell’entroterra – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Già oggi, i 134 piccoli comuni delle aree interne liguri sono interessati da due misure regionali: una in favore di chi intende aprire un’attività economica, con contributi fino a 300 euro al mese per cinque anni; e una in favore di chi ha già un’impresa attiva, con un importo una tantum che può raggiungere i 3.600 euro. L’obiettivo è quello di sostenere, attraverso incentivazioni premiali, la vitalità di questi territori, favorendo l’apertura di negozi che in quei contesti rappresentano un vero e proprio presidio sociale”.

