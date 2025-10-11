Tarros in trasferta a Firenze a caccia dei primi punti

Dopo aver giocato due quarti su quattro nelle prime due partite del campionato, ora lo Spezia Basket Tarros cerca continuità durante tutta la gara. Contro l’Olimpia Legnaia questo è il primo obiettivo: mantenere concentrazione e gioco dalla palla a due alla sirena. Coach Gabriele Ricci insiste proprio sull’aspetto mentale: “Noi abbiamo lavorato al meglio per preparare la partita contro l’Olimpia Legnaia. Dobbiamo riuscire ad essere costanti per tutti i 40 minuti di gara, sia in difesa che in attacco. Se facciamo questo, penso che possiamo giocarcela. Speriamo di portare a casa i primi due punti della stagione, sarebbe importante per il morale”.

Quanto all’avversario, il coach afferma: “Sarà una partita difficile, come tutte del resto, visto l’alto livello di questo campionato. Giochiamo contro una squadra ostica, soprattutto in casa. Ha un quintetto esperto e una panchina composta da ragazzi molto interessanti”. Palla a due domenica 12 ottobre alle 18.00 al PalaFilarete di Firenze. Arbitrano Michele Marinaro di Cascina (PI) e Nicolas Pompei di Cannara (PG).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com