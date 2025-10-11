COMMENTA
Vaccinazione antinfluenzale, campagna ligure al via lunedì 20 ottobre

Al via il 20 ottobre in Liguria la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/26. Il vaccino sarà gratuito per tutti i residenti, senza limiti di età. La vaccinazione è fortemente raccomandata, in particolare, per le persone oltre i 60 anni e per i soggetti fragili, che rappresentano le fasce più esposte a complicanze legate all’influenza (qui la sezione dedicata alla malattia sul sito del ministero della Salute).

Tra le nuove misure adottate, oltre alla gratuità per tutti i cittadini e le cittadine, senza limiti di età, ci sarà la rete dei punti vaccinali: a farmacie (310 quelle aderenti in occasione della campagna 2024/25, oltre la metà delle farmacie liguri), medici di Medicina generale, ambulatori delle Asl, si affiancheranno le Case della comunità già operative, ed è stato dato mandato a tutte le Asl di individuare ulteriori spazi ad alta accessibilità, come centri commerciali e luoghi di particolare affluenza situati nei centri cittadini, per facilitare al massimo la partecipazione della popolazione. Sempre sul fronte novità, è stata istituita una task force dedicata guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, che prevede anche un monitoraggio epidemiologico a cura del professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene del San Martino. Gli obiettivi della task force sono, tra gli altri: garantire un efficace coordinamento della campagna vaccinale in termini di approvvigionamento, logistica, disponibilità dei vaccini, informazione; gestire le problematiche cliniche legate all’infezione, sia in ambito ospedaliero con posti letto dedicati in tutti gli ospedali liguri sia territoriale, per assicurare una presa in carico uniforme ed efficace; monitorare la circolazione dei ceppi virali e l’andamento dell’infezione sul territorio.

