Martedì scorso è deceduta alla Spezia Gina Mollicone Cosini, madre di fra’ Marco Cosini, già sacerdote diocesano ed ora religioso francescano a Voltri. Era stata a lungo collaboratrice della parrocchia di Santa Maria Assunta alla Spezia e, inoltre, volontaria ospedaliera dell’Avo. I funerali si sono tenuti giovedì nella chiesa abbaziale di Santa Maria, celebrati da fra’ Marco con diversi sacerdoti diocesani e religiosi francescani. Al marito Sergio, ai figli fra’ Marco e Daniela e ai familiari tutti le condoglianze della redazione.

L’articolo Addio a Gina Mollicone, per anni collaboratrice parrocchiale a Santa Maria Assunta e volontaria Avo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com