Al via lavori per la nuova pavimentazione del lungomare di Lerici, scatta il divieto di parcheggio all’Erbetta

Domani, lunedì 13 ottobre, alle 8.00 entra in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta all’interno del parcheggio a pagamento dell’Erbetta, a Lerici, per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione pedonale lato mare. Sarà inoltre attivato un restringimento della carreggiata, con percorso pedonale protetto, in via Biaggini, nel tratto stradale

successivo all’Erbetta e sino all’area antistante l’Hotel Shelley e delle Palme; il tutto “per poter effettuare in sicurezza i lavori e garantire contestualmente in totale sicurezza il transito pedonale e veicolare”, si legge nell’ordinanza. Il divieto di posteggio all’Erbetta e il restringimento saranno in vigore fino a fine lavori.

