Aperte le candidature per i concorsi ordinari, disponibili più di 58mila posti tra infanzia, primaria e secondaria

Nei giorni scorsi il ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato notizia (si veda qui) della possibilità, dalle 14.00 di venerdì scorso, di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria. I posti a bando, si legge nella nota ministeriale, sono complessivamente 58.135, di cui 27.376 per primaria e infanzia e 30.759 per la secondaria. I posti comuni sono 50.866, i posti di sostegno 7.269. Tempo fino alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025 per la presentazione delle istanze.

