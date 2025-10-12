Cassego, con ottobre la “castagnata” riguarda anche le famiglie

A Cassego, nel mese di ottobre, non ci sono solo le “castagnate” proposte dalla Pastorale giovanile, di cui già abbiamo dato notizia. Il centro diocesano “San Pio X” è immerso infatti in un suggestivo scenario appenninico fatto di estesi boschi di castagno. Ritorna così, a fine mese, l’ormai tradizionale “Castagnata delle famiglie”, organizzata da ben cinquantuno anni dall’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia, diretto da don Roberto Poletti. La “castagnata” si svolgerà con inizio alle 15 di sabato 25 ottobre (tra due sabati), per terminare il giorno seguente attorno alle 16. Il programma prevede, nel pomeriggio di sabato, la raccolta delle castagne nel bosco, cui seguirà una riflessione sull’omelia di papa Leone XIV per il Giubileo delle famiglie. Il tema è “L’armonia del vero amore”. Per bambini e bambine ci saranno attività specifiche. Alla cena in comune seguirà una serata in amicizia, con giochi per tutta la famiglia. La domenica sono previsti una passeggiata, la Messa, il pranzo e infine … castagne e frittelle per tutti. È possibile partecipare anche solo il sabato o la domenica. Per prenotare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 351.5042844 oppure telefonare, o anche mandare una mail a info@pastoralefamigliasp.it.

