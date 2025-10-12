Ciangherotti: “Ad Alassio inaugurano statue dedicate a Pertini, ad Albenga la piazza a lui intitolata non ha neanche la targa”

Albenga. “La città di Alassio e il sindaco Marco Melgrati celebrano Sandro Pertini con un capolavoro dello scultore e fotografo albenganese Flavio Furlan. Ad Albenga, invece, la targa dedicata al presidente più amato dagli italiani è ancora assente”. Così Eraldo Ciangherotti, ex consigliere comunale di Albenga.

“Nel 129^ anniversario della nascita di Sandro Pertini, il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, la città di Alassio, guidata dal sindaco Marco Melgrati, ha reso omaggio alla sua memoria inaugurando una splendida statua a grandezza naturale in piazza Partigiani, opera del grande scultore e fotografo albenganese Flavio Furlan – ricorda Ciangherotti – L’opera, di straordinaria forza plastica e realismo, ritrae Pertini in un atteggiamento semplice e familiare, quello che più di ogni altro ha saputo incarnare i valori di libertà, democrazia e giustizia sociale che hanno contraddistinto tutta la sua vita. La statua, collocata in uno dei luoghi simbolo della Resistenza ligure, restituisce ai cittadini e ai visitatori la presenza viva e autentica del Presidente savonese, nato a Stella, che non ha mai smesso di essere vicino al popolo”.

