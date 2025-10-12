Confcommercio celebra i suoi 80 anni, Cavo: “Genova ha bisogno dei suoi commercianti”

Genova. Si è svolto stamani, presso il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova, l’evento di premiazione delle imprese storiche associate e dei dirigenti di Confcommercio Genova, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio Imprese per l’Italia.

La cerimonia di Genova è stata dedicata a Paolo Odone, indimenticato presidente dell’associazione: a tutte le imprese premiate è stato donato il libro, scritto da Franco Manzitti, “Paolo Odone: una vita per l’Ascom e per Genova”, simbolo di un legame di radici, comunità e amore per la città.

» leggi tutto su www.genova24.it