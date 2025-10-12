COMMENTA
Corniglia festeggia la seconda ambulanza della Pubblica assistenza Cinque Terre

La Pubblica assistenza Corniglia Cinque Terre amplia il proprio parco mezzi con l’arrivo della seconda ambulanza, un Fiat Ducato anno 2017, recentemente allestito per garantire interventi sempre più rapidi ed efficienti a servizio della popolazione delle Cinque Terre.
L’inaugurazione si terrà domenica 19 ottobre e sarà un momento di festa e partecipazione aperto a tutti i cittadini.

Il ritrovo è previsto alle 17.15 in Località San Bernardino (Vernazza), con la partenza del corteo di ambulanze e automediche alle 17.30.

