Giordano, Ligustri e Stefanì: “Ceriale senza una guida, maggioranza priva di legittimità politica: il sindaco si dimetta”

Ceriale. “​A Ceriale la politica non è sprofondata: si è dissolta in un paradosso che offende l’intelligenza dei cittadini. Il 10 ottobre 2025 non sarà ricordato come il giorno di un ‘inciucio’, ma come la data di un clamoroso cortocircuito che ha messo a nudo la crisi irreversibile non solo della maggioranza, ma della politica locale stessa”. Così i consiglieri comunali di Ceriale Luigi Giordano, Nadia Ligustro, Marcello Stefanì.

“​In una manciata di ore abbiamo assistito a un teatro dell’assurdo. Da un lato, il gruppo civico CerialeSi, attraverso i suoi rappresentanti Antonello Mazzone e Fabrizio Dani, diramava una nota ufficiale dalla granitica certezza: ‘Restiamo all’opposizione, è una scelta coerente con il mandato elettorale’. Una posizione che definiva un eventuale ingresso in maggioranza come ‘politicamente distante’ dalla volontà popolare. ​Poche ore dopo, la realtà si è capovolta. Lo stesso Mazzone, seguito dal consigliere Dani, ha annunciato il suo ingresso personale in maggioranza. Una mossa che non rappresenta solo un tradimento del mandato ricevuto, ma una smentita pubblica della propria stessa parola, data appena poche ore prima. Questo cortocircuito dimostra che a Ceriale la coerenza è un bene di lusso, persino all’interno dello stesso schieramento”.

