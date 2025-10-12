Giorno di Colombo, Genova in festa. Sindaca Salis: “Ha scoperto nuove rotte, ora tocca a noi”

Genova. “Oggi vogliamo ricordare tutte le persone che sono partite e che hanno fatto del viaggio la loro missione, che ricordano con affetto e malinconia. Ma vogliamo, soprattutto, parlare a chi dalla nostra città è partito e non è riuscito a tornare. A tutti gli studenti e le studentesse che si sono specializzati in un’altra città, a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno cercato fortuna altrove e non possono tornare spesso per motivi economici, agli atleti che hanno dovuto cercare il loro sogno olimpico in altre città. E ai cervelli in fuga. A loro vogliamo dire: vi pensiamo, vogliamo lavorare con voi, vogliamo lavorare perché Genova è una città dalla quale partire ma deve diventare anche una città alla quale tornare, alla quale pensare come un porto sicuro, un porto di opportunità”.

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, oggi pomeriggio nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale durante la tradizionale Cerimonia Colombiana in onore di Cristoforo Colombo, il grande navigatore genovese che esattamente 533 anni fa approdava sulle coste di San Salvador, nelle Bahamas.

“Lo dico da mamma di un bambino di due anni: spero che giri il mondo, che lo conosca, ma spero che partire sia una scelta e non un obbligo, come tornare. Colombo – ha detto Salis – ha aperto nuove rotte, ora tocca a noi. La nostra storia deve partire dal mare, attraversare il mondo e tornare qua. Io credo che questo sia l’impegno della nostra amministrazione: creare una città che non solo ti spinga a esplorare il mondo, ma che ti faccia venire la voglia di costruire il tuo futuro qui. Una città di opportunità che diventi più accessibile, che sappia parlare ai giovani”.

Come ogni 12 ottobre, Genova ha reso omaggio a uno dei suoi figli prediletti: la figura e le imprese di Colombo hanno fatto da filo conduttore alle numerose iniziative che hanno animato il centro città. La più importante, come ogni anno, la Cerimonia Colombiana ospitata nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove ad aprire i lavori è stata la sindaca di Genova Silvia Salis alla presenza di Mario Menini, presidente dell’Associazione Liguri nel Mondo.

Quindi gli interventi del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, dell’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari, del direttore del Galata Museo del Mare Piero Campodonico e, in rappresentanza del Consiglio dei Ministri, del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

“Il 12 ottobre è una giornata speciale per Genova e per tutta la Liguria, un momento per celebrare insieme l’orgoglio di essere liguri e per ricordare uno dei più importanti protagonisti della nostra storia – ha detto il presidente Bucci – Cristoforo Colombo, con il suo coraggio e la sua capacità di vedere oltre le convenzioni, ha davvero rivoluzionato dalla storia del mondo. È quindi necessario preservare la sua memoria, come hanno recentemente fatto gli Stati Uniti ripristinando il Columbus Day: un gesto molto significativo che ha confermato il profondo legame tra Italia e Usa e l’importanza dell’heritage delle persone di origini italiane all’interno della società americana. Prendendo spunto dalla figura di Colombo, noi liguri di oggi dobbiamo dimostrare di avere la stessa capacità di guardare oltre ai nostri confini ed di essere protagonisti a livello internazionale, valorizzando le nostre radici e, allo stesso tempo, proiettandoci verso il futuro”.

Dopo la relazione annuale, affidata al ricercatore dell’Università per Stranieri di Siena Roberto Santamaria sul tema “Non solo Colombo: i genovesi dominatori del commercio del marmo nel Mar Mediterraneo“, la cerimonia è proseguita con l’assegnazione della Medaglia Colombiana al professore Antonio Musarra, del Premio Internazionale delle Comunicazioni “Cristoforo Colombo” al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Premio Internazionale dello Sport a Giovanni Malagò.

Presentata poi l’offerta dell’olio da parte del Comune di Riomaggiore, destinato alla lampada votiva che arde presso le ceneri di Cristoforo Colombo custodite nel Faro di Santo Domingo, con gli interventi della sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e del console della Repubblica Dominicana a Genova, Adolfo Pineda Espinoza.

Il “Grifo Città di Genova” alla partigiana Mirella Alloisio