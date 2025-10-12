Infortunio alla caviglia lungo il sentiero tra Montemarcello e Punta Corvo, soccorsa escursionista

L’intervento di soccorso lungo il sentiero che da Montemarcello porta verso la spiaggia di Punta Corvo per un infortunio a una caviglia occorso a una 50enne genovese impegnata in un’escursione. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico Liguria e i Vigili del fuoco. La donna è stata medicata e stabilizzata, quindi posizionata su una barella e portata fino alla spiaggia di Punta Corvo. Qui è stata trasferita sull’imbarcazione dei Vigili del fuoco e condotta a Lerici, dove è stata presa in consegna dalla locale Pubblica assistenza locale e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

