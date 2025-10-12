Lavagna: vigili del fuoco al pronto soccorso; segano la fede al dito di un paziente

Insolito intervento dei vigili del fuoco di Chiavari questo pomeriggio al pronto soccorso di Lavagna. I medici dovevano togliere la fede nuziale dall’anulare di un paziente che ha subito un incidente, per poter procedere con le cure del caso. Non riuscendo a togliere l’anello con i sistemi tradizionali, si sono rivolti ai vigili del fuoco che, assistiti dallo stesso personale medico, hanno usato una fresa molto piccola. Iniziando a tagliare l’anello, evitando che lo stesso si surriscaldi, il che aggraverebbe la situazione del paziente; ciò richiede pause. Poi quando la fresa ha inciso un taglio sufficientemente profondo, i vigili del fuoco procedono allo stesso modo dalla parte opposta dell’anello. Quindi, usando con molta delicatezza le pinze, lo tagliano senza incidere sulla pelle del paziente.

Ii vigili del fuoco di Chiavari avevano effettuato la stessa operazione almeno quattro volte su altrettanti pazienti: il 16 aprile, il 18 maggio e il 6 giugno 2023 e il 7 novembre 2024.

