L’olio delle Cinque Terre a Santo Domingo per illuminare la lampada votiva dedicata a Colombo

La sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia ha consegnato l’ampolla di olio delle Cinque Terre per la lampada votiva dedicata a Cristoforo Colombo nel Faro di Santo Domingo. E’ accaduto oggi a Genova, nel corso della Cerimonia colombiana. La ricorrenza, nata negli anni ’50 per ricordare l’anniversario della scoperta dell’America, rendere omaggio al navigatore e ringraziare quanti tengono alto il nome della Superba nel mondo, si è aperta con l’intervento della sindaca di Genova Silvia Salis e con i tradizionali saluti ai liguri di tutto il globo. E dopo il conferimento dei Premi colombiani, si è rinnovato il gesto dell’offerta dell’olio. La sindaca Pecunia ha consegnato l’ampolla di olio cinqueterrino nelle mani di Adolfo Pineda Espinoza, Console della Repubblica dominicana a Genova, quale simbolo e dono del territorio per alimentare la lampada che arde presso le ceneri di Colombo custodite nel Faro di Santo Domingo. “Questo gesto unisce idealmente Mediterraneo e Oceano, lo stesso che Colombo attraversò inseguendo un sogno di scoperta – ha detto la prima cittadina riomaggiorese -. Per noi l’olio non è solo un prodotto: è il frutto di una cultura agricola antica, fatta di fatica, di cura e di rispetto per il paesaggio. A Riomaggiore l’agricoltura è forza di chi coltiva pendii scoscesi, costruisce muretti a secco e difende il territorio dall’abbandono. Consegnare quest’olio significa condividere una parte della nostra identità e del nostro lavoro. Che questa luce, alimentata anche dal cuore delle Cinque Terre, continui a brillare come simbolo di responsabilità verso la natura, verso la terra che ci nutre e verso l’uomo stesso”.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati alcuni riconoscimenti: Medaglia colombiana al professor Antonio Musarra; Premio internazionale delle comunicazioni “Cristoforo Colombo” al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; Premio internazionale dello Sport a Giovanni Malagò; Medaglia Città di Genova a Mirella Alloisio per l’impegno nel rafforzare i valori e l’identità della comunità.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com