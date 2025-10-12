L’organo della chiesa di Piazza Brin ha festeggiato i suoi cento anni

Ieri sera alla Spezia, nella chiesa di Nostra Signora della Salute di piazza Brin, sono stati ricordati i cento anni del pregevole organo a due tastiere, realizzato dalla ditta Giovanni Tamburini. Il 9 ottobre 1925 l’organo era stato collaudato ed era iniziato il suo utilizzo. Ieri sera il parroco don Francesco Vannini e i suoi collaboratori hanno organizzato una serie di eventi musicali e culturali, che hanno visto una vasta partecipazione di persone.

