Meteo, un ottobre mite e primaverile: sole e temperature in aumento

Genova. Nottetempo e al mattino, i cieli si presenteranno sereni su tutta la Regione, eccezion fatta per possibili banchi di nebbia nelle aree interne alle spalle del settore centrale, in rapido dissolvimento. A seguire, giornata che trascorrerà con cieli in prevalenza sereni, da segnalare solamente qualche nube sui rilievi e il transito di velature sul ponente regionale.
Situazione: il robusto campo anticiclonico, con i massimi di geopotenziale sul Regno Unito, tenderà ad erodersi progressivamente, favorendo un graduale incremento della copertura nuvolosa ad inizio prossima settimana. Prima ci attende una domenica stabile e soleggiata.