Pareggio tra Savona e Sestrese, Valmati: “Bicchiere mezzo pieno. Scontro a due per il campionato? No, a cinque o sei”

Savona. Termina in pareggio il big match di giornata tra Savona e Sestrese. A Sassari con il gol della domenica risponde Scalzi con un altro gol degno di nota, che mettono ‘i puntini sulle i’ di una gara sempre aperta e spettacolare. A rendere l’atmosfera ancora più spumeggiante l’espulsione a metà secondo tempo di Biaggi, che condanna il Savona a giocare gli ultimi 30 minuti in dieci uomini e rendere la Sestrese ancora più propositiva.

Nota dolente per Valmati è stata però non riuscire a concretizzare ulteriormente alcune palle gol in questo frangente. Per lui sarà importante vincere gli scontri diretti per riuscire alla fine del campionato a rimanere in avanti, descrivendo come la stagione non sarà duopolizzata dalla sua squadra e dagli striscioni ma anche da altri club. Una prova comunque di colore della Sestrese, che esce dall’Olmo-Ferro di Celle Ligure con un punto e mantiene la vetta della classifica.

» leggi tutto su www.ivg.it