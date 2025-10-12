COMMENTA
Perché le donne si ammalano di più? Incontro in Mediateca

Laura Gadducci

Nei locali del cinema Odeon all’interno della Mediateca Sergio Fregoso l’EWMD La Spezia organizza un incontro, o meglio un laboratorio esperienziale, alla scoperta della salute
femminile. Mercoledì 15 ottobre a partire dalle 17.30 sarà la dottoressa Laura Gadducci a condurre le partecipanti lungo un viaggio attivo e coinvolgente, ideato per aiutare le donne a capire ed interpretare i segnali del proprio corpo e della propria psiche. Perché le donne si ammalano di più? Quale messaggio nasconde un sintomo? E come possono le nuove
tecnologie aprirci a vie inattese di guarigione? Questo laboratorio nasce come risposta concreta a un bisogno sempre più urgente: imparare a conoscerci e prenderci cura di noi stesse in modo consapevole.

Oggi, infatti, sempre più donne soffrono di patologie autoimmuni e disturbi legati allo stress: fibromialgia, tiroiditi, dolori cronici, colon irritabile, dolore pelvico, cefalee, ansia… solo alcune delle problematiche più comuni che colpiscono anche le più giovani. Insieme scopriremo come le emozioni trattenute influenzino profondamente la salute e come un approccio integrato tra saperi antichi, scienza e tecnologia possano restituirci una nuova visione della guarigione. Questo laboratorio è un viaggio pratico ed esperienziale tra Neuroscienze, Psicologia, Medicina e Fisica Quantistica. È aperto a tutti, uomini e donne, ma dedicato in particolare a chi sta affrontando un momento delicato per la propria salute o desidera conoscersi meglio, per prevenire e curarsi con una medicina che parli il linguaggio del corpo e delle emozioni.

