Rapallo: effetto crociere, battelli carichi di passeggeri in arrivo e partenza

La storia, considerando che siano a metà ottobre può sembrare fanta-turismo. Tenendo conto che in rada nel Golfo Marconi ci sono due navi da passeggeri e che Portofino è piena come un uovo, i turisti vengono dirottati su battello anche a Rapallo. All’imbarcadero non più turisti in coda per imbarcarsi per San Fruttuoso e Portofino, ma anche gruppi di crocieristi che sbarcano. Molti sono giapponesi. Fotografano il Chiosco della Musica, il Castello, le facciate dei palazzi. Si inoltrano nel centro storico, incuriositi dalle vetrine, attratti dalla focaccia inzuppata nel cappuccino. Il tutto con un sole meraviglioso ed una temperatura mite che invoglia a fare il bagno; diverse le donne al riparto di un ombrellino parasole per ripararsi dai raggi.

