Rogo in un capanno vicino a San Pietro Vara: in fumo la scorta di legna per l’inverno

Nessun ferito, ma la scorta di legna per l’inverno è andata completamente in fumo. Saranno ora necessari ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, divampato in un ampio ricovero di legna all’interno di una proprietà privata nell’entroterra, in una frazione di San Pietro Vara.

Le prime segnalazioni risalgono alle 16.30 di ieri pomeriggio, quando alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo levarsi dalla zona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato, che hanno lavorato fino alle due del mattino per domare le fiamme, raffreddare il materiale bruciato e procedere alla rimozione della legna.

