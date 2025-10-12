San Colombano: donna precipita col parapendio in un uliveto

Dal Centro Documentazione Foto Video Comando Provinciale VVF Genova (la donna è stata trasportata in codice Rosso perr un trauma cranico. Sul posto anche il medico del 118 e la Croce Rossa di Cicagna ndr)

Nel primo pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Colombano Certenoli per una donna che, perdendo il controllo del proprio parapendio, è precipitata in un uliveto. La donna è rimasta cosciente ed è stata stabilizzata dal personale del 118 e da medico e infermiere giunti a bordo del elicottero VF Drago con il quale si è poi provveduto al successivo trasporto in ospedale al San Martino.

» leggi tutto su www.levantenews.it