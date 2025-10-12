“Santa in Giallo”: Paolo Fizzarotti traccia un bilancio, più che positivo

Si è conclusa la prima edizione del concorso letterario “Santa in Giallo”. Iniziativa che ha coinvolto buona parte della città. Certamente con qualche cosa da rivedere e forse rendere più snella alla sua seconda edizione; ma certamente un successo inatteso con risposte che confermano come il concorso sia di interesse nazionale. Ne parliamo con Poalo Fizzarotti, giornalista professionista, direttore artistico e ideatore di “Santa in Giallo. E’ stato affiancato da Marco Delpino (direttore organizzativo), Stella Nosella (direttore artistico area Junior) e Carlo A. Martigli (presidente delle giurie).

