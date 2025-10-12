‘Santa’: Scoperta dell’America, rievocazione con intervista a Colombo

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Come sempre, anche quest’anno Santa Margherita ha celebrato Cristoforo Colombo, nell’anniversario della Scoperta dell’America.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Gente di Liguria, con il patrocinio dell’Amministrazione cittadina, ha preso il via dall’Annfiteatro Bindi. Il corteo, guidato da rappresentanti del Comitato Festa della Primavera, con la bandiera genovese di San Giorgio, ha percorso i Giardini a Mare, passando per la fontana dedicata al navigatore genovese, per poi ritornare all’Anfiteatro, ove era stato allestito il palco per l’occasione.

