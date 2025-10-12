Serie A1, la Rari Nantes Savona si impone 21 a 9 sulla De Akker Team degli ex

Bologna. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto con la De Akker Team, nella piscina di Bologna, l’incontro valevole per la seconda giornata della regular season del campionato di Serie A1. 21 a 9 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che hanno sempre avuto saldamente tra le mani l’andamento della partita.

Il prossimo impegno del Banco BPM Rari Nantes Savona sarà in Euro Cup, giovedì 16 ottobre, con la prima giornata del Group Stage nella piscina di Berlino. I biancorossi affronteranno i tedeschi dello Spandau. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19.

