Una maxi bandiera della Palestina su forte Diamante: “E’ un vessillo di libertà, dignità e lotta contro l’oppressione”

Genova. Circa una sessantina di persone questa mattina ha partecipato alla escursione organizzata dal Laboratorio Scirocco finalizzata alla sensibilizzazione della causa del popolo palestinese, da decenni sotto il fuoco e il controllo dell’esercito israeliano e che in questi ultimi due anni ha subito, nella Striscia di Gaza, quello che oramai è stato chiaramente definito dalla comunità internazionale come “genocidio”.

La gita, partita dal centro cittadino, ha avuto come meta il forte Diamante, architettura simbolo di Genova, sul quale è stata calata una grande bandiera della Palestina. “Dopo decenni di occupazione e apartheid e due anni di genocidio criminale sionista, la bandiera del glorioso popolo palestinese è diventata sempre più il vessillo della libertà, della dignità, della lotta all’oppressore, della resistenza – scrivono i promotori dell’iniziativa – È la bandiera di tutti gli sfruttati e le sfruttate della terra che si oppongono all’ingiustizia, al dominio, alla legge del più forte. La lotta del popolo palestinese è diventata la lotta di tutti coloro che credono ancora in un mondo migliore”.

» leggi tutto su www.genova24.it